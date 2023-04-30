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Yavaş yavaş HDP’yi hazmetti

Meral Akşener’le birlikte HDP’nin koalisyon masasına oturmasına karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında HDP güzellemesi yaptı. HDP’nin Meclis’te olduğunu unutan Yavaş, “HDP, PKK’ya ‘silah bırakın, ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulsun’ diyecektir belki” dedi. Yavaş, 7’li Masa’nın PKK’yı koruma vaadinin aksine “İHA ve SİHA’lar bomba yağdıracak” diye konuştu.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında HDP güzellemesi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında HDP güzellemesi yaptı.

7 ’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu CHP’li Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP’ye arka çıktı. Her fırsatta sırtını PKK’ya yasladıklarını açıklayan HDP’li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, “HDP de Meclis’te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur” diye konuştu. Tv100’e konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, HDP ve TİP’in de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararıyla ilgili “HDP’nin açıklamasını okudum, çok net şekilde ‘tek adam sistemini istemiyoruz, parlamenter sisteme dönülsün’ diyorlar. Doğrusu da budur” dedi.

VARSA BİR PROBLEM, Kİ VAR, OTURULUR MECLİS’TE KONUŞULUR

Kandil’e İHA ve SİHA’larla yağdıracaklarının sözlerinin yumuşatan Yavaş şunları söyledi: “Demirtaş’ın ‘PKK silah bırakmalı’ açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde Meclise gelip Meclis’in güçlü olmasını isteyip PKK’ya ‘silah bırakın, ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulsun’ diyecektir belki. 40 yıldır PKK bu ülkede silahla kan kusturdu, sonuç alamadı. HDP’ye oy veren seçmenin de artık ‘yeter’ dediğini düşünüyorum. Varsa bir problem ki var, oturulur Meclis’te konuşulur. Meclis’ten çıkan iradeye herkes saygı duymak zorundadır. HDP’nin içinde PKK uzantısı yok mu? PKK ağzıyla konuşlar var, reddediyoruz. Hiçbir şekilde bizi bağlamaz. “

KANDİL’E FÜZE YAĞACAK!

Mansur Yavaş, düzenlediği bir mitingde, “İHA’lar SİHA’lar yeni hükümetin elinde geçtiğinde Kandil’e füze olarak yağacak” açıklamasında bulunmuştu. 7 Masa’nın ortak metninde PKK ve FETÖ’yü koruma vaadi yer alıyordu.



#Seçim
#Mansur Yavaş
#Meral Akşener
#HDP
17 dakika önce
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