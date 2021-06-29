Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, öğle saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" ile "Kurtarma-6" römorkörlerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

GÜNDEM Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli tahrik: Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular

Yavuz'un Çanakkale Boğazı geçişini, çok sayıda vatandaş kordon boyundan izledi.

Geminin tersane bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya gittiği öğrenildi.

OYNAT 00:28 Yavuz sondaj gemisi yeni görevine hazırlık için Taşucu Limanı'na döndü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 'Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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Yavuz sondaj gemisi

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Yavuz'da maksimum 210 yatak kapasitesi bulunuyor.

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Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.