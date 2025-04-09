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Yazılımcının evindeki havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu: Eşi dahil 6 kişi gözaltına alındı

Yazılımcının evindeki havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu: Eşi dahil 6 kişi gözaltına alındı

13:029/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
DHA
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Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu.

Gaziantep'te M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.


Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Ömer İzzetoğlu


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