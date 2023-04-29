Yedili Masa ne yapacağını şaşırdı!

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı ‘Atatürk Havalimanı’ başlıklı videoda; “İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı, ‘Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi’ haline getireceğiz” dedi. Merkezin kurulması ve geliştirilmesini ABD’deki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk’ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı, ‘Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi’ haline getireceğiz.” Kılıçdaroğlu’nun da imzasının bulunduğu masanın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metninde ise “Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz” ifadeleri yer alıyor.