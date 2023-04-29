|
Gündem

Yedili Masa ne yapacağını şaşırdı!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Atatürk Havalimanı’na yönelik vaadi nedeniyle çelişkiye düştü.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı ‘Atatürk Havalimanı’ başlıklı videoda; “İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı, ‘Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi’ haline getireceğiz” dedi. Merkezin kurulması ve geliştirilmesini ABD’deki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk’ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı, ‘Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi’ haline getireceğiz.” Kılıçdaroğlu’nun da imzasının bulunduğu masanın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metninde ise “Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz” ifadeleri yer alıyor.


Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, göreve gelmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri, Bayraktar'a yanıt vererek, "Bu kadar siyasallaşmayın, ailecek bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşıma yanıt vererek, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." dedi.


#Atatürk Havalimanı
#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sierra Nevada
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.