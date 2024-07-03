Yemin töreninden Kabine Toplantısı'na

Bayrak değişimi yaşanan Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda dün devir teslim törenleri yapıldı. Eski Bakan Fahrettin Koca görevi Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Mehmet Özhaseki ise Murat Kurum'a devretti. İki bakan dün yemin ederek mesaiye başladı. İlk durakları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi oldu. Görevi devralan bakanlar ilk mesajlarını da verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atanan Kurum'un milletvekilliğinin sona ermesiyle Meclis'teki toplam sandalye sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 264'e indi.





Devir teslim töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hem hasta memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti önceliklerimizden, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle hastalanmadan, koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetlerini de önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye, bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiş durumda. Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesi, sadece sağlık hizmetini sunmak değil, aynı zamanda sağlık bilgisini, teknolojisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkeleri arasında olmaktır” diye konuştu.Koca da, konuşmayı, Sağlık Bakanı olarak değil, Dr. Fahrettin Koca olarak yapacağını belirterek, “Bu bir veda konuşması değil. İnsanımıza karşı mesuliyet duygum ömür boyu devam edecek” dedi.

CERRAH BAKAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Memişoğlu'nun uzmanlık alanı genel cerrahi. 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu'nun çok sayıda bilimsel yayını mevcut.

Deprem dönüşümü hemen başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Görevi layıkıyla yapıp aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz. Kendiliğinden yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz” dedi. Vicdanen müsterih olduğunu dile getiren Özhaseki de, “Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa yapacağım” ifadelerini kullandı.

14 ay sonra yeniden

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak 5 yıl görev yapmıştı.

Son tavsiyesi başkanlara

Görevi Murat Kurum’a bırakan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık mesaisinde son mesajlarını ‘ödenek’ isteyen AK Partili belediye başkanlarına verdi. AK Parti'nin dün sona eren Kızılcahamam istişare kampında bazı belediye başkanları, il ve ilçelerinin kışın nüfusunun azaldığını, yazın ise arttığını bu yüzden kaynak noktasında sıkıntı çektiklerine dikkat çekti. Yaz-kış arası nüfus değişikliğinden yakınan belediye başkanlarının kaynak sıkıntısı talebine kapıyı kapatan Özhaseki, “Madem yazın o kadar kişi geliyor onlardan para kazanmaya bakmak gerekiyor. Bir Kayserili olarak söylüyorum, yazın artıdan 50 bin kişi geliyorsa, o 50 bin kişiden para kazanmaya bakın.” dedi.







