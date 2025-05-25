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Yeni anayasa için dördüncü çalıştay

Yeni anayasa için dördüncü çalıştay

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, yeni anayasa için çalıştaylar serisinin 4’üncüsünü gerçekleştirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı’nın düzenlediği çalıştaya, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenler katıldı. “Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli?”, “Yasama ve yürütme organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli?”, “Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli?” sorularına cevap aranan çalıştayda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 7 yıla yaklaşan pratiği de değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tüm siyasi partilere çağrıda bulundu: “Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz.”


#AK Parti
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#çalıştay
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