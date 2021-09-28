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İSTANBUL

Yeni Cami 2022’de  ibadete açılıyor

İstanbul’un 356 yıldır simgesi haline gelen Eminönü’ndeki Yeni Cami’de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. 2016 yılında başlayan genel restorasyon çalışmalarının 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanarak caminin ziyarete açılması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni Cami 2022’de​ ibadete açılıyor
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Yeni Cami’de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Cami’de 2016 yılından bu yana süren restorasyonlarda kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. Restorasyon çalışmaları sürerken, cami ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Caminin özgün halinin korunmasına özen gösterilerek yapılan çalışmalarda, her bir işlem alanında uzman bir ekip tarafından yapılıyor.

‘KAPSAMLI RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR’

  • Restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, çalışmalarının başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni projelendirmeler yapılması gereken durumların ortaya çıktığını dile getirerek, “Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı. Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet çiniye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Cami’de. Kapı ve ahşap işi çok fazla” dedi.

‘EN YAKIN ZAMANDA HİZMETE SUNACAĞIZ’

Yeni Cami’nin döneminin ahşap işçiliğinin üstünde bir kalite ile yapıldığını dile getiren Öztürk, “126 tane pencere, 10 adet sedefli kapı ve 6 adet cümle kapısı bulunmakta. Bir sedef kapının veya bir cümle kapısının onarıma alınmasıyla onarımının bitmesi 4-5 ay sürebiliyor. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının ikinci yarısında bitirmeyi düşünüyoruz. Camimiz restorasyona alındığı günden beri ne ibadete ne de ziyaretçiye kapatılmadı. Restore işlemlerinin uzun sürmesinin bir sebebi de budur. Çalışmalar şu an için yüzde 85 mertebesinde tamamlandı. Kalan yüzde 15’i de hızlı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

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