Yeni değişim teşkilatlarda

Her seçime kadrolarında büyük değişim ile giren AK Parti, 2002 yılından beri partisinde en büyük değişimi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hayata geçirdi. AK Parti’nin 285 mevcut milletvekilinden sadece 104’ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı, 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı. Bu değişim rüzgarından AK Parti’nin yeni Meclis yönetimi de etkilendi. AK Parti grup başkanvekillerinde mevcut iki isim yerini korurken, grup başkanı dahil 3 isim yenilendi. Son mini değişiklikler ise AK Parti’nin vitrininde olacak. MYK’da, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki ve Leyla Şahin Usta’nın boşalan koltuklarına MKYK’dan yeni isimler atanacak. Meclis, kabine ve parti yönetiminde yaşanan değişim zinciri yaklaşan yerel seçimler de dikkate alınarak teşkilat bazında sürdürülecek. 8. Olağan Kongresi’ni yerel seçimler öncesinde toplamayı hedefleyen AK Parti’de il ve ilçe teşkilatları değiştirilecek.