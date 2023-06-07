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Yeni değişim teşkilatlarda

Yeni döneme, kabine ve kritik görevlerde önemli değişikliklerle başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle değişimi AK Parti teşkilatlarına da yayacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye Yüzyılı kabinesi.

Türkiye Yüzyılı kabinesi.

Her seçime kadrolarında büyük değişim ile giren AK Parti, 2002 yılından beri partisinde en büyük değişimi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hayata geçirdi. AK Parti’nin 285 mevcut milletvekilinden sadece 104’ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı, 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı. Bu değişim rüzgarından AK Parti’nin yeni Meclis yönetimi de etkilendi. AK Parti grup başkanvekillerinde mevcut iki isim yerini korurken, grup başkanı dahil 3 isim yenilendi. Son mini değişiklikler ise AK Parti’nin vitrininde olacak. MYK’da, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki ve Leyla Şahin Usta’nın boşalan koltuklarına MKYK’dan yeni isimler atanacak. Meclis, kabine ve parti yönetiminde yaşanan değişim zinciri yaklaşan yerel seçimler de dikkate alınarak teşkilat bazında sürdürülecek. 8. Olağan Kongresi’ni yerel seçimler öncesinde toplamayı hedefleyen AK Parti’de il ve ilçe teşkilatları değiştirilecek.


Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında, seçimlerden yenilgiyle ayrılmasına ve gelen tüm 'istifa' tepkilerine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki söylemlerinin ardında yatanları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Ünal, seçimlerden hemen önce yayınlanan 'Alevi' videosuna ve CHP tabanından Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Alevi delege' iddialarına dikkat çekti. "CHP salt bir Alevi partisine dönüşmeye başladı, bu çok tehlikeli bir gelişme" diyen Ünal, "Kılıçdaroğlu artık CHP meselesi olmaktan çıktı, bir memleket meselesine dönüşüyor. Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?" ifadelerini kullandı.




#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine
39 dakika önce
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