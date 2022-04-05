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Gündem Yeni İslam müzesi için geri sayım Büyük Çamlıca Camii kompleksinde yer alacak
İSTANBUL

Yeni ‘İslam’ müzesi için geri sayım: Büyük Çamlıca Camii kompleksinde yer alacak

Görkemli mimarisiyle İstanbul’un yeni simgelerinden olan ve kısa sürede milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Büyük Çamlıca Camisi’nin içinde kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılışı için geri sayım başladı.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Yeni ‘İslam’ müzesi için geri sayım: Büyük Çamlıca Camii kompleksinde yer alacak
İslam Medeniyetleri Müzesi

Büyük Çamlıca Camisi’nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi cuma günü açılıyor. Görkemli mimarisiyle İstanbul’un yeni simgelerinden olan ve kısa sürede milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Büyük Çamlıca Camisi’nin içinde kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılışı için geri sayım başladı. Çamlıca Camisi’nin 3 Mayıs 2019’da açılmasının ardından gözler, burada inşa edilecek müzeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak ocak ayında ziyaret ettiği müzenin inşası tamamlandı. Açılış cuma günü Erdoğan’ın da katılımıyla yapılacak.

MİLLİ SARAYLAR İŞLETECEK

  • Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı’nın bir şubesi olarak hizmet verecek müzede Hz. Peygamber’e ait eserler, Kabe örtüsü, el yazması Kur’an-ı Kerimler, levhalar, Hilye-i Şerifler, kılıçlar, silahlar, halılar, kitaplar olacak. Ayrıca, porselen eserler ile İslami döneme ait sikkeler de yeni müzenin envanterine kaydedildi. Toplamda 550’nin üzerinde eser müzede sergilenecek.

DİJİTAL MÜZE OLACAK

Hem geleneksel hem de dijital bir müze olacak. İslam medeniyetini anlatan interaktif filmler, çocuklara yönelik bölümler yer alacak. İslam medeniyetinin önemli olaylarının canlandırmaları da yapılacak. Çeşitli hocaların vaazlarından birçok eser de burada seslendirilecek. Dijital müzede bahçe de yer alacak. ‘Abıhayat’ denilen bir şelale de burada hayatı simgeleyecek.

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