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Yeni müfredata kademeli geçiş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat çalışmalarının yüzde 80’inin bittiğini belirtti. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıfla başlayacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 6/03/2024 الأربعاء
Güncelleme: 23:27 - 5/03/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Yusuf Tekin.
Yusuf Tekin.

Yeni müfredat hazırlığında sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağını açıkladı. Tekin, müfredatta seyreltmeler olacağının altını çizerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin, “Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN DÜZEYİNE UYGUN OLACAK

Temel amacın sadeleştirme olduğunu belirten Tekin, “Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak. Bunun için komisyonlar kuruldu. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” dedi.

Yeni müfredata gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli geçiş olacağını da söyleyen Tekin, '”2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız” dedi.



#Eğitim
#MEB
#Yusuf Tekin
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