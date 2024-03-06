Yeni müfredata kademeli geçiş

Yeni müfredat hazırlığında sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağını açıkladı. Tekin, müfredatta seyreltmeler olacağının altını çizerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin, “Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” diye konuştu.
ÇOCUKLARIN DÜZEYİNE UYGUN OLACAK
Temel amacın sadeleştirme olduğunu belirten Tekin, “Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak. Bunun için komisyonlar kuruldu. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” dedi.
Yeni müfredata gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli geçiş olacağını da söyleyen Tekin, '”2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız” dedi.