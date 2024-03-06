Yeni müfredata kademeli geçiş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacağını bildirdi. Özvar, "Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümler veri bilimi ve analitiği ile yapay zeka ve makine öğrenmesi oldu" dedi.