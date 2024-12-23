Yeni Şafak'a ‘En Başarılı Gazete’ ödülü

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Zen Medya’nın ‘Zamanın En İyileri’ etkinliğinin üçüncüsü, bu yıl “Kadına ve Çocuğa Şiddete Hayır” temasıyla İstanbul Marriott Otel’de düzenlendi. Sunuculuğunu Ece Erken’in yaptığı ödül gecesi, medya kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Süver ile milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanının da katıldığı gecede, Albayrak Holding bünyesindeki firmalar çeşitli kategorilerde ödül aldı. “Yılın En Başarılı Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Firması” ödülünü Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak aldı. ‘Yılın En Başarılı Ekonomi Programı’ seçilen tvnet’in Para Politik programının ödülü, moderatör Semra Karabaş’a takdim edildi.