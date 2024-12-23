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Yeni Şafak'a ‘En Başarılı Gazete’ ödülü

Yeni Şafak'a ‘En Başarılı Gazete’ ödülü

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Semra Karabaş, Mustafa Kahraman.
Semra Karabaş, Mustafa Kahraman.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Zen Medya’nın, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Zamanın En İyileri’ organizasyonunda Yeni Şafak ‘En Başarılı Gazete’ seçildi. ‘En Başarılı Ekonomi Programı’ ödülünü tvnet alırken, Albayrak Grubu’nun diğer kuruluşlarına da ödül verildi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Zen Medya’nın ‘Zamanın En İyileri’ etkinliğinin üçüncüsü, bu yıl “Kadına ve Çocuğa Şiddete Hayır” temasıyla İstanbul Marriott Otel’de düzenlendi. Sunuculuğunu Ece Erken’in yaptığı ödül gecesi, medya kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Süver ile milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanının da katıldığı gecede, Albayrak Holding bünyesindeki firmalar çeşitli kategorilerde ödül aldı. “Yılın En Başarılı Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Firması” ödülünü Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak aldı. ‘Yılın En Başarılı Ekonomi Programı’ seçilen tvnet’in Para Politik programının ödülü, moderatör Semra Karabaş’a takdim edildi.

Yeni Şafak, “
Yılın En Başarılı Gazetesi
” seçildi. Törende Yeni Şafak adına ödülü, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kahraman aldı. “Emek, ideal, ufuk ve samimiyetin” görmezden gelinmediğine şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kahraman, “1990’ların ortalarında ‘
Türkiye’nin Önü Aydınlık
’ manşeti ve ‘
Türkiye’nin Birikimi’
sloganıyla çıktığımız yolda, 30 yıl boyunca bu sözün hakkını vermeye çalıştık. Yeni Şafak etrafında şekillenen Albayrak Medya grubu olarak dergilerimizle, televizyonumuzla, radyomuzla, dijital mecralarımızla büyüdük ve çok etkin bir medya kuruluşu olduk” dedi.

EMEKLERİMİZ TAKDİR GÖRDÜ

Yakın dönem tarihin oluşumunda katkı sahibi olduklarını düşündüğünü belirten Kahraman, sözlerini şöyle bitirdi: “Görüyorum ki bu emek, ideal, ufuk ve samimiyet gözden kaçmamış, göz ardı edilmemiş, görmezden gelinmemiş ve takdir edilmiş. Bu takdir ve teveccühe grubum ve tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum.”

81 ÖDÜL VERİLDİ

Yılın En Başarılı Haber Ajansı ödülü Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verilirken Yılın En Başarılı Savaş Muhabiri ödülünün sahibi Fulya Öztürk oldu. Öztürk, Baas rejiminin sona erdiği Suriye’de olduğundan onun ödülünü, meslektaşları aldı. Gecede toplam 81 kişi veya kurum ödül aldı.



#Yeni Şafak
#tvnet
#Albayrak Grubu

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