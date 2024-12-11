Yeni Şafak'a tüketici özel ödülü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri törenine katıldı. Burada konuşan Bolat, “Bakanlık olarak önemli amaçlarımızdan biri de tüketicilerin ekonomik haklarını korumak. İyi bir ekonominin, piyasaya güven duyan, bilinçli tüketiciler olmaksızın sağlanamayacağının bilincindeyiz. Çünkü tüketicinin korunması meselesi, sadece bireysel haklar açısından değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumsal denge açısından da stratejik bir öneme sahiptir" dedi.





DENETİMLER SÜRÜYOR

Başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su, yumurta, kırmızı ve beyaz et gibi ürünlerde yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, “Göreve geldiğimizden bu yana İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz 18 aylık denetimlerinde 832 milyon lira idari para cezası uygulamış ve tahsil etmiştir. Bunun yanında, bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarınca, tüketici mevzuatı kapsamında 18 ayda 5 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.





YENI ŞAFAK’A ÖZEL ÖDÜL

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amaçlarıyla bu sene 5 dalda tüketici ödülü verildi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şahan’a ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat takdim etti.



