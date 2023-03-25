Yeniden Refah Cumhur’a katıldı

YSK’nın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin takvimi uyarınca, seçimlere ittifak yaparak girecek partilerin protokollerini sunmaları dün son gündü. Ancak son saate kadar Yeniden Refah’ı ittifaka dahil etme müzakereleri sürdü. Bu kapsamda sabah saatlerinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da bulunduğu bir heyet Yeniden Refah’la buluştu. Bu nedenle saat 15.00 olarak YSK’ya beklenen ittifak protokolünün sunumu ertelendi. Uzlaşmaya varılması üzerine saat 16.30 sularında Yeninden Refah’ın da katılımıyla Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya sunuldu.

AK PARTİ, MHP, BBP VE REFAH

YSK’ya ittifak protokolünü sunan Cumhur İttifakı ortakları çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, “AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir” diye konuştu.

MİLLİ BİR DURUŞUN RESMİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe de “Seçimlerde vatanımızın ve milletimizin âli menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’na katıldık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de “Türk milleti sandıkta birinci turda Cumhurbaşkanımıza yeniden Cumhurbaşkanı olma görevi verecek” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise “Milli bir duruşun resmidir. Milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’yi lider hale getirmek için yol almaya devam edeceğiz” dedi.

Adaylıktan çekildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Erbakan, “Cumhurbaşkanımız ile Külliye’de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçimlere kendi logomuzla ama Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı aldık.” dedi.

MİLLET İTTİFAKI ÜLKEMİZE BİR FAYDA GETİRMEZ

Erbakan şunları söyledi: “Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.”

HÜDA PAR, AK Parti listesinden seçime girecek

HÜDA PAR da, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ve seçime AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih’te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, “Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye’yi idare etmesi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız” dedi.







