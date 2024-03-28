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Yeniden Refah Erbakan çizgisinden uzaklaştı

Yeniden Refah Partisi’nin kurucularından Mahmud Altunsoy, merhum Erbakan’ın çizgisinden çıkmış olan Saadet Partisi’nin yerine kurdukları YRP'nin de rotasını şaşırdığını söyledi. Partisinin büyükşehirlerde aday göstermesinin çok yanlış bir karar olduğunu kaydeden Altunsoy, Yeniden Refah’ın reklam kampanyasını, bayrakları ve afişlerini CHP teşkilatının yaptığını belirtti.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:25 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mahmud Altunsoy.
Mahmud Altunsoy.

Yeniden Refah Partisi (YRP), özellikle büyükşehirde aday çıkarmasının kime hizmet ettiği tartışmalarıyla gündemde. Yeni Şafak’a konuşan Yeniden Refah Partisi’nin Kurucular Kurulu üyesi Mahmud Altunsoy, partinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını söyledi. Altunsoy “Yeniden Refah Partisi, Erbakan’ın çizgisinde çıkmış olan Saadet Partisi’nin yerine kuruldu. Amaç ‘Milli Görüş’ çizgisini devam ettirsin ancak gelinen noktada, içerisine haram paralı, haram sermayeli insanlar gelip girdiği için Yeniden Refah Partimiz de artık ne yazık ki üzülerek söylüyorum, rotasını şaşırmaya başlamıştır” dedi.

YÖNETİME FARKLI İNSANLAR VAR

Partinin 87 kişi tarafından kurulduğunu anlatan Altunsoy “Bugün bakıyoruz, çok farklı zihniyette, çok farklı kişilikte, karakterde insanlar partinin içerisinde yer almaya başladı. Geçtiğimiz genel seçimde, yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi için Sayın Genel Başkanımıza söylemiştim bunu. Daha sonra genel başkan kalktı, farklı hareket etti.” şeklinde konuştu. Suat Pamukçu’nun Ak Parti’ye geçtiğini hatırlatan Altunsoy “AK Parti’de bizim gibi mücadele eden, burada doğru insanlar, samimi insanlar, ilkeli ve ahlaklı insanlar var” dedi.

FERASET BEKLİYORUZ

Partinin politikaları içerisinde yere alan bazı isimlerin partiyi raydan çıkardığnı anlatan Altunsoy” Geçmişte müspet, mütedeyyin, cami, başörtü meselelerinden, Kur'an kurslarından, camilerden, ezanlara kadar çekmiş olduğumuz bu çileleri bilmeyenler, Bugün geleceği de tesis edemezler. Önce geçmişi bileceğiz, geleceği de göreceğiz. Ferasetler bu. Ferasete göre hareket edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYECEK

CHP’nin planlamasını yaptığını anlatan Altunsoy, “5 yıl bu memlekete hiçbir hizmet etmediler. Kasaları boşalttılar. Saçma sapan harcamalar, saçma sapan zenginler türedi. Kendi camiasını besledi. Şimdi gelinen noktada adamın hedefi şu, bu 5 yılda kasayı doldurup, 5 yıl sonraki genel seçimlere hazırlık yapıp, 5 yıl sonraki genel seçimlerde devleti ele geçirmek, hükümeti ele geçirmek. Adamların niyeti bu. Bugün kalkıp da bunu göremeyen, bunu okuyamayan bir insan 5 yıl sonra bu memleketi felakete sürükleyecek” açıklamasını yaptı.

TEHLİKEYİ GÖREMİYORLAR

Yeniden Refah Partisi’nin bunu görememesini anlayamadığını belirten Altunsoy “CHP’inin adayı İmamoğlu’nun kazanması inançlı kesimleri rahatsız ve tehdit edecektir. Dolayısıyla bu gibi durumda bunu göremeyen, bunu okuyamayan, yüzde 1 olsun, yüzde 3 olsun hiç fark etmez. Küçük oy oranlarıyla eğer bu memleketin bunların eline geçmesine vesile olacak” dedi.

Partinin parası yok

İşi, ikametgahı ve bütün hayatı Bursa’da olan Mehmet Altınöz’ü aday gösterdiklerini anlatan Altunsoy, “Partinin bir kere parası yok. İstanbul'daki bütün reklamlarına, bayraklarına, billboardlarına, afişlerine, şunlara bunları hep CHP'nin teşkilatları, CHP'nin anlaşmaları, işte reklamcıları vs. Birçok yerde de dikkatinizi çekerim. CHP'yle Yeniden Refah’ın pankartları yan yanadır. Aynı şirketten, aynı basım evinden, aynı dikim evinden çıkıyor, aynı asılan arkadaşlar asıyor.” dedi.

ERBAKAN HOCA BÖYLE YAPMAZDI

Erbakan’ın yaşaması halinde kesinlikle böyle davranmayacağını vurgulayan Altunsoy partisine çağrıda bulundu. Altunsoy” Yani seçimlerden önce her ne kadar pusulalar basılsa da yeniden Refah Partimiz şu anda kalkıp kritik olan şu süreç içerisinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de adaylarını geri çekip diğer illerde evet yine adaylarına ve seçim sürecine, atmosferine devam edilebilirler.” dedi. Altunsoy, partinin genel başkanı Fatih Erbakan’ı da eleştirerek” istişare yapmıyor. Çağrılara yanıt vermiyor geri de dönmüyor” şeklinde konuştu.

İttifakı taban yapacak

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır" dedi. Grup, Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu. Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu.

YRP Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye katıldı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde istifalar devam ediyor. Başkent Ankara'da YRP İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında olduğu 22 kişi AK Parti'ye katıldı. 22 kişiye rozetleri AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında AK Parti Ankara Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok tarafından takıldı.


Partisinin disiplin kuruluna sevk ettiği Akyüz'den çarpıcı sözler: Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yaptılar
Partisinin disiplin kuruluna sevk ettiği Akyüz'den çarpıcı sözler: Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yaptılar

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği ve Murat Kurum’u destekleyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, tvnet'te canlı yayınlanan Konuşmak Lazım programına konuk oldu. Akyüz, genel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yapıldığını, bazı isimlerin görevlerinin değiştirildiğini, pasifize edildiğini söyledi. İsim belirtmeyen Akyüz, partinin 'birilerinin eline geçtiğini' ifade ederek, "Onlar da istedikleri gibi at oynatıyorlar. İttifak olmasın. AK Parti düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı şeklinde siyaset yapıyorlar." dedi. Akyüz, konuşmasının devamında pasifize edilen isimlerin yerine dışarıdan başka isimlerin getirildiğini ve bunların da ittifaka karşı isim olduklarını söyledi. İstanbul'un çok kritik olduğunu, ittifak ruhunun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Akyüz, "Önce operasyonu yaptılar, sonra ittifakı önlediler. Ondan sonra İstanbul'da aday çıkarılmasın dedik. İstanbul'da büyük bir oyun oynanıyor. İstanbul'da aday çıkarmasaydınız millet sizi kahraman yapardı." ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#Yeniden Refah Partisi
#Yerel Seçim
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