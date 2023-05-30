Yenilmez Erdoğan

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin nabzını yakından takip eden dünyanın farklı yerlerinden birçok yayın kuruluşu ve gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini canlı yayınlarla ve manşetlerle takipçilerine ulaştırdı. Seçimin ilk turunda Yedili Masa adayı Kılıçdaroğlu favori gösteren ancak 14 Mayıs’tan sonra tonunu yumuşatmaya başlayan Batı basını, Erdoğan’ın seçim performansı hakkında övücü sözlerde bulundu. Dünyanın dört bir yanından diğer medya kuruluşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte Türkiye’yi önemli bir küresel aktör yapma yolunda çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Yine kazanmayı bildi

Seçimden önce Kılıçdaroğlu’nun en büyük destekçilerinden olan ve Cumhurbaşkanı Eroğan aleyhine çok sayıda yayın yapan İngiliz basını, sonuçları Batı başkentleri için hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. The Guardian gazetesi sonuçları okuyucularına “Batı başkentleri Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umuyorlardı. Şimdi ise özellikle ABD ve Batı korku ve umut arasında” ifadeleriyle duyurdu. BBC ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim performansına övgü yaparak, “Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı. Şartlar onun aleyhine ve onu zorlamasına rağmen yine kazanmayı bildi” ifadelerini kullandı.

The Economist’ten itiraf

Seçimden önce sert Erdoğan karşıtlığı yapan ABD’li The Economist ise “Erdoğan’ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı” dedi. Haberde ‘Türkiye’yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek’ ifadesine yer verildi. Wall Street Journal gazetesi Cumhurbaşkanı’nın 21 yıllık iktidarının ardından yıpranmış olmasına rağmen kaybetmediğine vurgu yaparken, CNN’de seçim sonrası dünyanın dört bir yanında Erdoğan’ı destekleyen insanların sevincine dikkat çekti.

Fransa çok şaşkın

Fransa medyasında da seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk arasında benzerlikler kurulması dikkat çekti. Fransız Le Monde gazetesi ise Cumhurbaşkanı’nın tüm olumsuz koşullara rağmen seçimleri önde bitirmeyi başardığını yazdı. Gazete, “Ne ekonomik kriz ne de 6 Şubat depreminin sonuçları Erdoğan’ın iktidarını yıkamadı. Erdoğan, iktidarının sona ermesiyle ilgili tüm tahminleri boşa çıkartıp yeniden seçildi. Türkiye’nin babası Atatürk’ten bu yana ülkenin açık ara en popüler siyasetçisi” ifadelerini kullandı. Bir başka Fransız gazete L’Opinionv ise sonuçları “Uluslararası alanda Erdoğan, Atatürk’ten bu yana hiçbir Türk liderinin sahip olmadığı bir üne sahip. AB, özellikle de Fransa’nın yöneticileri çok şaşkın!” şeklinde duyurdu.

Mutlak egemen

Erdoğan’ın seçim zaferi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de yankı uyandırdı. Fileleftheros gazetesi seçim sonuçlarını, “Mutlak egemen Erdoğan. Oyunun hakimi olmaya devam ediyor” şeklinde duyururken, Türkiye’nin Erdoğan’ın yönetiminde önemli bir bölgesel güce dönüştüğünü ifade etti. Alithia gazetesi ise Cumhurbaşkanı’nın geniş bir koalisyona karşı mücadele verdiğini hatırlatarak, “Erdoğan herkese karşı tek başına sonraki 5 yıl için yeniden seçildi” ifadelerini kullandı. Bir başka Rum gazetesi Haravgi sonuçları “Egemenliğini yineleyen yenilmez Erdoğan” sözleriyle duyururken, Politis gazetesi ise okuyucularını “Erdoğan, egemenliğinin mührünü vurdu, beş yıl daha iktidarda” sözleriyle bilgilendirdi. Gazete ayrıca, Erdoğan’ın “Türkiye’nin Yüzyılı başlıyor” sözlerine vurgu yaptı ve muhalefeti seçim yenilgisinin ardından zor günler beklediğini de söyledi.

Pakistan yakından takip etti

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı Pakistan basınında geniş yer buldu. Pakistan devlet televizyonu PTV ile resmi ajansı “Associated Press of Pakistan (APP)”, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Erdoğan’ın seçim başarısına dair tebrik mesajını ekran ve sayfalarına taşıdı. Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan ise Erdoğan’ın seçimleri kazandığını köşesine taşıdı. Pakistan’da Türkiye’yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtan “turkeyurdu” haber sitesi de seçimleri dijital platformlar üzerinden anlık gelişmelerle okuyucularına aktardı. “GTV, Bol News, ARY News, Geo News, Dunya News, Samaa TV” ve daha birçok televizyon kanalı Erdoğan’ın seçim başarısına ekranlarında geniş yer verdi. The News gazetesi, “Erdoğan’ın tarihi ikinci tur seçimlerde 20 yıllık iktidarını uzattığını” belirtti. Dawn gazetesi de “yenilmezliğine” işaret ederek Erdoğan’ın iktidarını devam ettirdiğine vurgu yaptı.











