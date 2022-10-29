Gündem Yerli sıcak hava balonu TOGGu kutlamak için uçtu
NEVŞEHİR

Yerli sıcak hava balonu TOGG'u kutlamak için uçtu

Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonu, Türkiye'nin otomobili TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı dolayısıyla "TOGG'a selam olsun" pankartıyla uçuş gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Yerli sıcak hava balonu TOGGu kutlamak için uçtu
Yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için havalandı.

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde, Pasha Balloons tarafından 2019 yılından beri üretimine devam edilen yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için havalandı.

Sabah Zelve Ören Yeri'ne getirilerek uçuş için hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine, "İlk yerli ve milli balonumuz Pasha'dan ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a selam olsun" yazılı pankart asıldı.

AA

Yerli balonun pilotu Ali Ciğerci, gazetecilere, TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

AA

Yerli balonun yanı sıra Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu TOGG'u kullanmayı arzu ettiğini dile getiren Ciğerci, "Bugün tarihi bir güne şahitlik edeceğiz. Yerli ve milli hava aracımızla uçuyoruz. Havada, karada, her yerde yerli ve milli üretimler oldu ve inşallah devam edecek. Yerli balonla uçmaktan da TOGG'un üretiminden de gurur duyuyoruz. Yerli otomobil de gurur veriyor." diye konuştu.

AA

Hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen, içinde turistlerin de bulunduğu sıcak hava balonu, Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar Vadisi üzerinde bu pankartla süzüldü.

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