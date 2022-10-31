Gündem Yerli ve milli ne varsa karşılar CHP yandaşı Can Ataklının Togg hazımsızlığı
POLİTİKA

Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, 'Görmemişin otomobili olmuş' başlığını attığı yazısında Türkiye'nin gurur kaynağı haline gelen Togg ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne serdi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkin başarıldığı yerli otomobil projesini karalamaya çalışan Ataklı, Togg'un seçime yönelik propaganda aracı olduğunu iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklının Togg hazımsızlığı
Can Ataklı

Yerli ve milli projelere muhalefet kanadından hiç bir destek gelmezken, muhalif gazeteciler de Türkiye'nin göğsünü kabartan atılımlara çamur atmanın derdine düştü.

Geçtiğimiz gün seri üretime geçen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, muhalif gazetecilerde hazımsızlık meydana getirdi. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 'Togg' fotoğrafını paylaşarak, "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun" ifadelerine yer vermişti.

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Togg'u karalamaya çalıştı

Özdil'in skandal paylaşımı büyük tepki çekerken diğer CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı ise bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin milli gururu haline gelen Togg'u karalamaya çalıştı.

Ataklı'nın hazımsızlığı

Ataklı "Görmemişin otomobili olmuş" başlığını attığı yazısında Togg'un 'yerli' olmadığını iddia ederek "Amaç belli ki bir otomobil fabrikası sahibi olmak adı altında seçime yönelik olağanüstü bir propaganda ve algı yaratmak" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet tarihine geçen yerli otomobil hamlesi ile ilgili hazımsızlığını gizlemeyen Ataklı yazısını, "Ama ne yazık ki milletçe 'Görmemişin otomobili olmuş' psikolojisi yaşatıyorlar bize." sözleriyle son verdi.

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