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Gündem Yetenek kapısı uzaktan açıldı
EĞİTİM

Yetenek kapısı uzaktan açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversiteden bu yıl mezun olacak veya staja başlayacak öğrenciler ve yeni mezun yetenekleri kurumlarına kazandırmak isteyen firmalara Kovid-19 tedbirleri sürecinde destek oluyor. Üniversitelerin kariyer merkezlerine uzaktan eğitimler gerçekleştiriliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, üniversite öğrenci ve mezunlarının nitelikli istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yetenek Kapısı” platformu üzerinden Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerinin kariyer merkezlerine çevrimiçi eğitim verildi. Eğitim, kariyer merkezlerinin hizmet çeşidi ve kalitesinin arttırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

4 AYRI OTURUM

Uzaktan eğitimlere Türkiye ve KKTC’deki 192 üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren kariyer merkezlerinde görev yapan 349 yönetici ve uzman katıldı. Çevrimiçi ortamda verilen Yetenek Kapısı eğitimi, iki gün boyunca dört ayrı oturumda gerçekleşti.

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