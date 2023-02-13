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Yıkılan binalara karot testi

Depremde yıkılan ve hasar gören binalara yönelik teknik inceleme bölgede başladı. Enkazlardan alınan örnekler mahalle, cadde, bina ismi ve numarası eklenerek belgeleniyor. Numuneler analizleri yapılmak üzere laboratuvarlara gönderiliyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekiplerin enkazdan aldığı numuneler, analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Ekiplerin enkazdan aldığı numuneler, analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

On ili etkileyen büyük depremin üzerinden 8 gün geçti. Bir yandan binalarda çalışmalar devam ederken bir yandan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkileri nihai hasar tespiti ve incelemeler için enkazlardan nokta nokta numune alıyor. Gaziantep’te depremin en yoğun hissedildiği İbrahimli bölgesinde enkazlardan örnek alma işlemi başladı.

Karot, binaların dayanıklık gücünü ölçüyor.

BETON, DEMİR ÖRNEKLERİ

Beton numune ve demir örneklerini almaya başlayan bakanlık yetkilileri inşaat mühendisleri ve olay yeri inceleme polis ekipleri ile birlikte çalışıyor. Enkazlardan alınan örnekler mahalle, cadde, bina ismi ve numarası eklenerek belgeleniyor. Numuneler analizleri yapılmak üzere laboratuvarlara gönderiliyor. Yapılan incelemelerin savcı onayı ve emniyet ile birlikte yapıldığını ifade eden yetkililer, yapılan işlemi genel sağlamlık testi ola ‘karot’ olduğunu ifade ediyor. Testte söz konusu beton örneklerinde kum içeriği ve oranı, harcın durumu, demir yüzdesi ve niteliği, kullanılan malzemelerin kalitesi gibi faktörlere bakılıyor.




#Gaziantep
#Deprem
#Karot tesit
1 saat önce
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Yıkılan binalara karot testi
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