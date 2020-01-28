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ELAZİĞ

Yıkılan binalarda dere kumu kullanılmış!

6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'da yıkılan binaların enkazında, dere kumuna rastlandı. Mühendis ve müteahhitler daha önceki yıllarda yapılan inşaatlarda, kente 10 kilometre mesafedeki Kuyulu Deresi ve Hazar Gölü kıyısından çekilen kumların kullanıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Müteahhitler, inşaatlarda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.
Müteahhitler, inşaatlarda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Merkez üssü Sivrice olan ve ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Enkazlarda yapılan incelemede, inşaatlarda kullanımı yasak olan dere kumuna rastlandı.
İnşaatların yapımında ihmal var Eski olduğu için pek çoğu projesiz olan binalarda, dere kumunun yanı sıra ince demir kullanıldığı, ince kolonlar bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, yıkılan inşaatların yapım sürecinde ihmal olduğunu bildirirken, dere kumunun bulunması kentteki hasarlı binalarda da tedirginliği arttırdı.

DHA

Eski binaların yüzde 80'inde kum kullanılmış

  • İnşaat Mühendisleri Elazığ İl Temsilcisi Hıdır Kaya, yıllarca inşaatlarda Kuyulu Deresi'nden taşınan kumun kullanıldığını kaydetti. Yeni binalarda bu durumun olmadığını ancak eski binaların tamamında, Kuyulu Deresi’nden alınan kumların kullanıldığını anlatan Kaya, "Kentteki eski binaların yüzde 70-80’i bu dereden alınan kumlarla yapılmış. Murat Nehri kenarında daha iyi kum var ama uzak olduğundan nakliyeyi azaltarak, ucuza almak için kumlar hep buradan alınmış" dedi.

DHA

"Denetimler artırılmalı"

İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl ise denetlemeler yeterli olmadığı için geçmişte yapılan inşaatların müteahhit ve işçilerin vicdanına bırakıldığını belirterek, "2010 yılından sonra müteahhitlik ve mühendislik anlamında daha ciddi aşamalardan geçerek, çok daha kaliteli binalar yapılmaya başlandı" diye konuştu.

Binalara acilen testten geçirilmeli"

Elazığ şehir merkezindeki binaların yüzde 80’inin yıkılabilecek bina statüsünde olduğuna dikkat çeken Avcıl,"Abdullah Paşa, Kızılay ve Sürsürü Mahallesi'ndeki binaların büyük çoğunluğunun ciddi şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde testten geçirilip, değerlerinin alınıp, oturulup oturulmayacağı konusunda raporlarının verilip, kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elazığ’ı bu anlamda pilot bölge olarak görmek gerekiyor. Bundan dersler çıkararak, acilen kentsel dönüşümün başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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