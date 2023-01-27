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Yıl sonunda baraj sayısı 150’yi geçecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 yıl önce “Su varsa hayat vardır” sloganıyla başlattığı projede 114 adet yer altı barajının yapımı tamamlandı, 37’sinin ise inşaatı sürüyor. Sayının yıl sonuna kadar 150’nin üzerine çıkması bekleniyor. İhale ve planlama aşamasında ise 106 yeraltı barajı bulunuyor. Toplamda gelecek yıllarda 250’nin üzerinde yeraltı barajı yapılması hedefleniyor.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4 yılda 114 yeraltı barajını hizmete soktu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4 yılda 114 yeraltı barajını hizmete soktu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4 yılda 114 yeraltı barajını hizmete soktu. Planlama çerçevesinde sayı yıl sonuna kadar 150’nin üzerine çıkacak. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığa karşı yer altı barajları ile de önlem alınıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 4 yıl önce “Su varsa hayat vardır” sloganıyla başlattığı projede 114 adet yer altı barajının yapımı tamamlandı, 37’sinin ise inşaatı sürüyor. Sayının yıl sonuna kadar 150’nin üzerine çıkması bekleniyor. İhale ve planlama aşamasında ise 106 yeraltı barajı bulunuyor. Toplamda gelecek yıllarda 250’nin üzerinde yeraltı barajı yapılması hedefleniyor.

Yıl sonuna kadar yapılacak barajlarla birlikte tesislerin toplam kapasitesi 50 milyon metreküpe ulaşacak. Bu sayede 750 bin kişi içme suyundan faydalanabilecek

ve yer üstü barajları kullanmaya gerek kalmadan su ihtiyacı karşılanacak.


#Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
#Baraj
#Su
1 saat önce
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Yıl sonunda baraj sayısı 150’yi geçecek
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