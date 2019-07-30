Gündem Yılanı vurmak isterken eşini öldürdü
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Konya'da bir kişi yılanı vurmak isterken eşini öldürdü

Yılanı vurmak isterken eşini öldürdü

Konya'da bir kişinin, evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdüğü iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Yılan, bahçede kurulan kapana sıkıştı.
Yılan, bahçede kurulan kapana sıkıştı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde, H.K'ye ait çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek istedi.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, eşi Zeynep El A'ya (21) isabet etti.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi kadının, hamile olduğu belirtildi.

Ali El A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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