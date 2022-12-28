Gündem Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
İSTANBUL

Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon: Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yılbaşına sayılı günler kala dev operasyon: Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşına sayılı günler kala jandarma ekiplerinden dev ’içki’ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak isteyen şüpheliler kendilerine paravan şirketler kurdu.

Bu şirketler aracılığıyla şahısların, kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri belirlendi. Bu elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırmak sureti ile özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak 3 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.

Öte yandan, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

İnternet dolandırıcılarına yönelik dokuz ilde 45 adrese şafak baskını: Onlarca gözaltı var
GÜNDEM
İnternet dolandırıcılarına yönelik dokuz ilde 45 adrese şafak baskını: Onlarca gözaltı var

Konya'da FETÖ operasyonu: Üç şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
Konya'da FETÖ operasyonu: Üç şüpheli gözaltına alındı
Şehri savaşalanına çevirdi

Şehri savaş
alanına çevirdi

​Ölü sayısı 63'e çıktı, yağmalamalar başladı.
Dokuz ilde45 adres basıldı

Dokuz ilde
45 adres basıldı

İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu.
Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

​Ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete'de.

​Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular.

​Kocaeli'de feci kaza: Biri ağır üç yaralı var.

​Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze yerleştirecek.

​Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi.

​Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi.

​1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.

​İsrail elçisinden güven mektubu.

​Gaziantep şehidini uğurladı.

​İkinci sırada Eren var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.