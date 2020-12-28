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POLİTİKA

Yılın son kabinesi toplandı

Koronavirüste yeni tedbirler alınıp alınmayacağı bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yeni yıl kısıtlamaları öncesindeki son toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı başladı. Toplantıda yeni ek tedbirler çıkması ya da bazı yasakların esnetilmesi gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine toplanıyor.
Kabine toplanıyor.

Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.

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