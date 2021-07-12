Gündem Yine algı peşinde Çöple atığı ayırt edemiyor
ANKARA

Yine algı peşinde:  Çöple atığı ayırt edemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışından çöp getirildiği iddiası da çöktü. Sosyal medya hesabından “Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yine algı peşinde: ​Çöple atığı ayırt edemiyor
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışından çöp getirildiği iddiası da çöktü. Sosyal medya hesabından “Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek” paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, yeni bir algı operasyonuna kalkışmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yurt dışından plastik atıkları getiren sektör temsilcileri, bunları işledikten sonra tekrar hammadde olarak ihraç ediyor.

İŞLENİP İHRAÇ EDİLİYOR

  • Dünyanın her yerinde plastik, karton ve demirin ayrı ayrı toplandığı belirtilirken, yurt dışından bu atıkları Türkiye’de plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin getirttikleri öğrenildi. Sıfır atığı yaygınlaştırma projesi kapsamında yurt içinde toplanan plastik atıkların yeterli olmadığı durumlarda yurt dışından plastik atık getirildiği açıklandı. Bu atıkların işlemden geçirilip plastik hammaddesi haline getirildiği ve kullanılmak üzere tekrar yurt dışına satıldığı ifade edilirken, yurt dışından getirilen bir malzemenin bertaraf edilmesinin ise mümkün olmadığı vurgulanıyor.

RASTGELE KİMSE GETİREMEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, “Çöpü getir buraya göm diye gelmiyor, dönüşüm konusunda lisansı, yeterli ekipmanı olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş, yani getirdiği ürünü işleme kapasitesine sahip firmalar o atığı getirebiliyor. Biri gidip rastgele atık getiremez. İşletmesinin olması lazım. Geri kazandırılır lisansının olması lazım. İşletmenin geri dönüşüm miktarı, ne kadar ürün üretildiği takip ediliyor. Hiçbir işletme bertaraf etmek için çöp getirmiyor. Temiz toplanmış plastikler geri kazandırılması için ülkeye getirilebilir” dediler.

Sınırda sıkı kontrol

  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, gümrük aşamasındaki denetimlerle atık ithalatının kontrolünü yapıyor. İthalatı uygun bulunmayan atıkların, ithalatçısı tarafından alındığı ülkeye iade edilmesi sağlanıyor.
Abone Ol Google News
Kanadalı rahip itiraf etti

Kanadalı rahip itiraf etti

Bu okulların uygulamasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık.
Vatan Koşusu

Vatan Koşusu

​251 sporcu 15 Temmuz şehitlerini andı.
Türkiye fobisi

Türkiye fobisi

​Göçmenlere baksın ama adı geçmesin.
Modern soykırım

Modern soykırım

​Sırpların imza attığı soykırıma karşı göz ve kulaklar kapandı.
Dayakçıları CHP'li <br>belediye savunacak

Dayakçıları CHP'li
belediye savunacak

Mehmet ​Er, Yeni Şafak'a konuştu.
Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençlerin ilgisizliği mücadeleyi zora sokuyor.

Cudi’de 40 yıl sonra festival

Cudi’de 40 yıl sonra festival

Programa yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Avrupa soykırımı <br>hâlâ göremiyor

Avrupa soykırımı
hâlâ göremiyor

​Aliya'nın emanetine sahip çıkacağız.
Ali Koç ne yapmak istiyor?

Ali Koç ne yapmak istiyor?

Kulüpler Birliği'nin, TFF'ye yönelik tehdidinin nedeni merak ediliyor.
Messi’nin ilk kupası

Messi’nin ilk kupası

Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin en iyisi belli oldu

EURO 2020'nin en iyisi belli oldu

İtalyan yıldızı ​İngiltere maçı sonrasında ödülünü aldı.
Türk bayrağını yırtıp yere attı

Türk bayrağını yırtıp yere attı

​Polis ekipleri İranlı zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

​EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi penaltı atışlarında mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.