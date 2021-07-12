Yine algı peşinde: ​Çöple atığı ayırt edemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışından çöp getirildiği iddiası da çöktü. Sosyal medya hesabından “Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek” paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, yeni bir algı operasyonuna kalkışmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yurt dışından plastik atıkları getiren sektör temsilcileri, bunları işledikten sonra tekrar hammadde olarak ihraç ediyor.

İŞLENİP İHRAÇ EDİLİYOR

Dünyanın her yerinde plastik, karton ve demirin ayrı ayrı toplandığı belirtilirken, yurt dışından bu atıkları Türkiye’de plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin getirttikleri öğrenildi. Sıfır atığı yaygınlaştırma projesi kapsamında yurt içinde toplanan plastik atıkların yeterli olmadığı durumlarda yurt dışından plastik atık getirildiği açıklandı. Bu atıkların işlemden geçirilip plastik hammaddesi haline getirildiği ve kullanılmak üzere tekrar yurt dışına satıldığı ifade edilirken, yurt dışından getirilen bir malzemenin bertaraf edilmesinin ise mümkün olmadığı vurgulanıyor.

RASTGELE KİMSE GETİREMEZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, “Çöpü getir buraya göm diye gelmiyor, dönüşüm konusunda lisansı, yeterli ekipmanı olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş, yani getirdiği ürünü işleme kapasitesine sahip firmalar o atığı getirebiliyor. Biri gidip rastgele atık getiremez. İşletmesinin olması lazım. Geri kazandırılır lisansının olması lazım. İşletmenin geri dönüşüm miktarı, ne kadar ürün üretildiği takip ediliyor. Hiçbir işletme bertaraf etmek için çöp getirmiyor. Temiz toplanmış plastikler geri kazandırılması için ülkeye getirilebilir” dediler.

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