Yine aynı otel: Böcek ailesinin kaldığı otelde 2 kişi daha zehirlendi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlendi. İtalya uyruklu Mustafa Taamart ile Fas uyruklu Reda Fakhri bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Turistlerin oteldeki damacanadan su içtikleri ve otelde ilaçlama yapıldığı tespit edildi. 1 otel çalışanı, ilaçlama firmasından 2 işçi, toplam 7 kişi gözaltında. Polis incelemesi sonrası otel tahliye edildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki turist daha bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı. Turistlerin damacanadaki sudan içtikleri ve otelde ilaçlama yapıldığı da tespit edildi. Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen Böcek ailesi 12 Kasım’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
GECE FENALAŞTILAR
Aynı otelde kalan iki turist de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Fas uyruklu aşçı Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Mustafa Taamart’ın önceki gece saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.
SADECE DAMACANADAN SU İÇMİŞLER
Yapılan çalışmada, 3 arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, başka bir şey tüketmedikleri belirlendi. Çalışmalarda, otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği belirlenirken, hastaneye kaldırılan 2 ismin yalnızca damacanadan su içtiği, bu sulardan numune alındığı ve gün içinde gittikleri yerlerin kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi.
DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILIYORDU
Otelin sahibi Orhan Oğlak, yiyecek satışlarının bulunmadığını, kapalı bardak su dışında herhangi bir ikram veya satışlarının olmadığını söyledi. Otellerinin rutin olarak ilaçlandığını kaydeden Oğlak, hastaneye başvuran turistlerle ilgili olarak, “Otele geldiklerinde birinin midesi rahatsızmış, oğluma 'Nerede yemek yiyebiliriz?' diye sormuşlar” dedi.
BOŞALTILDI
Polisin incelemesi sonrası otel boşaltılarak burada konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi. Polis bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürürken müşteriler farklı otellere yönlendirildi.
OTEL SAHİBİ DE SABIKALI
- Otelde İl Sağlık Müdürlüğü de incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama firması çalışanı dahil toplam gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" gibi suçlardan 3 kaydı olduğu tespit edildi. Otelde 11 Kasım'da 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı, AFAD ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşıldı.
Anne ve çocukları toprağa verildi
Anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alınan anne Çiğdem, çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
BİRER TANE MİDYE YEMİŞLER
Soruşturmada, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Anne Böcek, 9 Kasım'da İstanbul'da konaklamaya başladıklarını 11 Kasım sabahı eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yediklerini anlattı. Çiğdem Böcek'in ifadesinde, çocuklara probiyotikten başka tedavi uygulanmadığını söylediği öğrenildi.