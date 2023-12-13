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'Yobaz ilçe' sözleri tepki çeken CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan kıvırdı: Öyle demek istemedim

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın aday tanıtım programında Yığılca ile ilgili sarf ettiği, 'gerici' ve 'yobaz' ifadeleri tepki topladı. Daha sonra bir açıklama yaparak özür dileyen Özcan, "Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken hatalı bir söylemde bulundum" dedi.

09:57 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:01 - 13/12/2023 Çarşamba
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Talih Özcan
Talih Özcan

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca ilçesinin aday tanıtım toplantısında skandal ifadeler kullanmıştı. Partisinin adayı Önder Atasoy'u öven Özcan, oy isteyeceği insanları ise yobazlıkla suçlamıştı.


Özcan, "Önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var Önder kardeşim. Bir kere bu yola çıkıyorum demekle bu kararlılığı göstermekle, gerçekten ben cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır." demişti.


Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamaları, Düzce'de büyük tepkilere sebep olurken infial uyandırdı.


CHP Milletvekili Özcan, gelen tepkiler üzerine sözlerinin maksadını aştığını belirtti.





"Sözlerim maksadını aştı"


Tepkiler üzerine kamuoyuna açıklama yapan CHP Milletvekili Talih Özcan, “
Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, 'gericilik ve yobazlık' ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşehrilerime karşı bir eleştiri olamaz. Çünkü, onların da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir."
dedi.

Sözlerine devam eden Özcan, bölge halkından özür dileyerek şunları söyledi:


"Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey; Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşehrilerimden özür diliyorum."




#CHP
#Düzce
#Talih Özcan
21 dakika önce
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