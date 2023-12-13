'Yobaz ilçe' sözleri tepki çeken CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan kıvırdı: Öyle demek istemedim

Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, 'gericilik ve yobazlık' ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşehrilerime karşı bir eleştiri olamaz. Çünkü, onların da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir."