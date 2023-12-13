'Yobaz ilçe' sözleri tepki çeken CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan kıvırdı: Öyle demek istemedim

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca ilçesinin aday tanıtım toplantısında skandal ifadeler kullanmıştı. Partisinin adayı Önder Atasoy'u öven Özcan, oy isteyeceği insanları ise yobazlıkla suçlamıştı.
Özcan, "Önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var Önder kardeşim. Bir kere bu yola çıkıyorum demekle bu kararlılığı göstermekle, gerçekten ben cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır." demişti.
Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamaları, Düzce'de büyük tepkilere sebep olurken infial uyandırdı.
CHP Milletvekili Özcan, gelen tepkiler üzerine sözlerinin maksadını aştığını belirtti.
"Sözlerim maksadını aştı"
Sözlerine devam eden Özcan, bölge halkından özür dileyerek şunları söyledi:
"Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey; Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşehrilerimden özür diliyorum."