Gündem YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığından görüş istedi
EĞİTİM

YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi

YÖK, Sağlık Bakanlığı’ndan bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş bildirmesini istedi. Bakanlığa gönderilen yazıda, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzü bildirmenizi istiyoruz" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek, Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmelerinin önem arz ettiği vurgulanarak, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüş bildirilmesini istedi.

  • YÖK tarafından iletilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40’a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

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