Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli yakalandı

Gündem

MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı. Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.