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Gündem Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli yakalandı
MARDİN

Mardin'de ağacı kıran kişiyi polis ekipleri yakaladı

Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli yakalandı

Kızıltepe'de bir kişi yolda yürürken belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Kızıltepe'de ağacı kırma anı kamerada
Kızıltepe'de ağacı kırma anı kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.

YOLDA YÜRÜRKEN BİR ANDA SARILARAK AĞACI KIRDI

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.

DHA
Kızıltepe'de ağacı kıran kişi yakalandı.

Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı güvenlik kamerası o anları böyle kaydetti
OYNAT 00:34
Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı güvenlik kamerası o anları böyle kaydetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı. Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı.Henüz kimliği belirlemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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