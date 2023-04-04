Yolu ve bahtı açık olsun

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a araç teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg’u yollarda görmeye başlanacağını ifade ederek, “Yolun da bahtın da açık olsun Togg” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üretim bandından çıkan ilk Togg aracı teslim aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende 2 ayrı araç teslim edildi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin kullanımında olacak, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek.

ERDOĞAN’IN MAKAM ARACI GEMLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sipariş verdikleri otomobilin rengini Anadolu kırmızısı olarak belirlemişti. Anadolu kırmızısı otomobil, Erdoğan ailesinin kullanımı için hazırlandı. Emine Erdoğan’ın adına tescil edilecek aracın plakasında Emine Erdoğan’ın baş harfleri ile 2071 hedefine vurgu dikkat çekti. Aracın plakası 34 EE 2071 olarak belirlendi. Törende Togg’un anahtar ve ruhsatı Erdoğan ailesine takdim edildi. İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen İlk Togg teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg’un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk meyvelerinden olan Togg’un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TOGG’A YÖNELİK İFTİRALAR YAPILDI

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı.

SİPARİŞ REKORU KIRDI

Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg’u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

MİLLETİN EVİNDEN YOLLARA UĞURLANDI

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

Aliyev’e Anadolu rengi Togg

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Anadolu rengi Togg’un bugün teslim edileceğini söyleyen Erdoğan, “Aliyev’inkinin rengi Anadolu. bugün teslim edilecek. Özbekistan’a da gidecek. Bizden torpil isteyenler var. Bizde torpil yok. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür” ifadelerini kullandı.

Gurur kaynağı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise “Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu’’ diye konuştu.

Hiçbir engel yolumuzdan çeviremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de milletvekilleri ve depremzedelerle iftarda buluştu. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, Türkiye’nin büyük hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğini söyledi. “Hiçbir engelin yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

DİMDİK DURACAĞIZ

“Önümüzdeki dönemde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah’ın izniyle daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler, önümüzdeki dönemde sistemi daha ileriye taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlarda bize rehber olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle, milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye’yi yolundan çeviremeyeceğini, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra yeni dönem Meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.”

Süratse sürat, konforsa konfor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk test sürüşünden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, ‘’Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilinin üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye’nin yollarında değil dünya yollarında da devrin otomobili Togg’umuzu izleyeceğiz. Süratse sürat konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İçindeki tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. Hepsi var. Kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait o seçti plaka da onun. Bizimki de burada makam otomobili olarak kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aracı özendirmek adına kamu bankaları önümüzdeki günlerde kredi paketi açıklar mı?’’ sorusuna da ‘’Olabilir. Niye olmasın? Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür” yanıtını verdi.







