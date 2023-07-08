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Yorulduk ama dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda il başkanlarına önemli mesajlar verdi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Erdoğan, 2024 mahalli seçimlerine dair “CHP’li belediyeleri kazanmak için ayrı detaylı bir çalışma yapın. Adayları belirlerken de ince eleyip, sık dokuyun. Anket ve temayül çalışmalarına ağırlık verin. Halkımızın istediği, doğru aday ile vatandaşımızın karşısına çıkalım” ifadelerini kullandı.


DOĞRU ADAY İLE ÇIKALIM

Erdoğan’ın teşkilata, “Yeni bir seçimden çıktık, yorulduk ama dinlenmeyeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutarak, yerel seçimlere odaklanacağız. Rehavete kapılmadan, çalışma hızımızı bugünden itibaren artıracağız. CHP’li belediyeleri kazanmak için ayrı detaylı bir çalışma yapın. Adayları belirlerken de ince eleyip, sık dokuyun. Anket ve temayül çalışmalarına ağırlık verin. Halkımızın istediği, doğru aday ile vatandaşımızın karşısına çıkalım. CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin hepsini alalım, fire vermeyelim” dediği öğrenildi.


OY DÜŞÜŞÜ ARAŞTIRILACAK

Erdoğan, yaraları hızlı sarmak için deprem bölgesinde görevli teşkilatlara ve vatandaşın gönlünü kazanabilmek için diğer il başkanlarına sahaya biraz daha hakim olmalarını iletti. Milletvekili seçimlerinde oyu 2019 Yerel Seçimleri’nin altına düşen il ve ilçelerde oy düşüşünün sebebinin araştırılmasını ve o bölgelerde yaşanan soruna neşter vurulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Erdoğan önümüzdeki günlerde bölge bölge il başkanlarını çağırarak, yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#il başkanlığı
#toplantı
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