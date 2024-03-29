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YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarında bulundu. Yener oy sayım ve döküm işlemlerinin ara verilmeden yapılacağını söyledi.

12:57 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 13:02 - 29/03/2024 Cuma
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YSK Başkanı Ahmet Yener
YSK Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim kurulu(YSK) Başkanı Ahmet Yener 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.


Seçim günü oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayma işlemlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Yener şunları söyledi;


1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasaları uygulamakla hükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir.




#Ahmet Yener
#YSK
#seçim
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