YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.