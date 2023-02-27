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YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak.

13:36 . 27/02/2023 Pazartesi
Diğer
YSK

YSK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Heyet tarafından rapor hazırlanacak

Heyet tarafından hazırlanacak rapor YSK'da ele alınacak. Seçimlerde çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması, yıkılan bölgelerdeki sandıkların aynı seçim bölgesinde birleştirilmesi gündeme gelecek.

#YSK
#Yüksek Seçim Kurulu
#deprem
1 saat önce
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YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme
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