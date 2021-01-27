Yüksek İstişare Kurulu batıda yükselişe geçen İslam düşmanlığını görüştü

Dünya

'Şifa dağıtıyorum' diyen çiftçiye soruşturma başlatıldı

Mersin’de anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden ve vatandaşlara ücretsiz dağıtan çiftçi Hasan Demir hakkında soruşturma başlatıldı. Evinin önünde uzun kuyruklar oluşması nedeniyle Kemal Sunal’ın ‘Doktor Civanım’ filmindeki sahneleri hatırlatan olayda ekipler, kürlerin bir kısmından tahlil için numune aldı, kalan kısmını imha etti. Gözaltına alınan Demir, ifadesinin ardından serbest kaldı.