Yunanistan'a kaçacaklardı: 2'si FETÖ'cü 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe bölgesinde şüphe üzerine S.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada FETÖ şüphelisi 2, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kaydı bulunan 1 kişi ile ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan kaydı olan organizatör S.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.