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Yunanistan'a kaçacaklardı: 2'si FETÖ'cü 4 kişi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

12:24 - 28/07/2024 Pazar
DHA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişiye tutuklama
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişiye tutuklama

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi, tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe bölgesinde şüphe üzerine S.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada FETÖ şüphelisi 2, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kaydı bulunan 1 kişi ile ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan kaydı olan organizatör S.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




#FETÖ
#Edirne
#Yunanistan
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