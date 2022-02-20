Yunanistan'a kaçacaklardı: FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'yi yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'yi yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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