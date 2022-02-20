Yunanistan'a kaçacaklardı: FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı

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Çaldıkları karavanı internette satışa çıkaran iki şüpheli yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışan 2 kişi, alıcı kılığına giren ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların bahse konu karavanın bir sahte kullanıcı ismiyle bir internet sitesinde 90 bin liraya satışa çıkardığı öğrenildi.