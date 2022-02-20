Gündem Yunanistana kaçacaklardı FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçacaklardı: FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçacaklardı: FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'yi yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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