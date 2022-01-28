​Yunanistan'ın ölüme ittiği 43 göçmen daha kurtarıldı

Hayat

Ünlü pizza firmasından siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin

Ünlü pizza firması müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla ilgili uyarıda bulundu. Firma müşterilerinden şifrelerini değiştirmesini isterken savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Domino's Pizza, müşterilerine uyarıda bulundu. Firma müşterilerine bir e-posta göndererek internet üzerinden sipariş için şifrelerini değiştirmesini istedi. Firma uyarısında güçlü şifre kullanılmasını isteyerek, "Mevcut şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz." açıklamalarında bulundu.