Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 43 göçmen daha kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan'ın ölüme ittiği 43 göçmen daha kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunanistanın ölüme ittiği 43 göçmen daha kurtarıldı
​Yunanistan'ın ölüme ittiği 43 göçmen daha kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME'DE 22 GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI

Ekipler, Çeşme'de motor arızası nedeniyle arızalanan lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan ve yakalanan 43 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan zulmü sürüyor: Geri itilen göçmenler Balıkesir açıklarında kurtarıldı
GÜNDEM
Yunan zulmü sürüyor: Geri itilen göçmenler Balıkesir açıklarında kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın geri ittiği 42 göçmen daha kurtarıldı

ABD’de göçmen teknesi faciası: 5 ölü, 34 kayıp
DÜNYA
ABD’de göçmen teknesi faciası: 5 ölü, 34 kayıp
Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Vatandaş iki buçuk metreyi bulan karda geçitler açıyor.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
ABDden Rusyanın Ukrayna sınırındaki yığınağına ilişkin açıklama: Yakın zamanda benzerini görmedik

​Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video sonrası harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.