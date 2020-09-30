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ARTVİN

Yusufeli’ne özgü şifa kaynağı: Çömlek küpte üzüm şırası

Yusufeli’ne özgü şifa kaynağı: Çömlek küpte üzüm şırası

Artvin'de sirkeler hazır hale geldi. Yusufeli ilçesindeki çiftçiler, yetiştirdikleri üzümleri şıra haline getirerek tüketim için hazır hale getiriyor. Kan yapıcı özelliğe sahip olan üzüm şırası kıvamını saklandığı çömlek küplerden alıyor.

Haber Merkezi DHA
Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.
Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.

Artvin'in Yusufeli'ne bağlı Balcılı köyünde yaşayan çiftçiler, kendine has kokusu ve kan yapıcı özelliği ile çok beğenilen üzüm şırasını, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Çiftçiler, önce bağlardan 7 çeşit üzümü topluyor ardından da suyunu çıkarıyor. Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor. Yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynayan üzüm suyu, çömlek küplere konulup, soğumaya bırakılıyor.

Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.

İşledikleri üzümü zahmetli uğraşlarının ardından şıraya dönüştüren çiftçiler, vücuda sayısız faydaları olduğunu belirttikleri ürünü şişeleyerek, yılın 4 mevsimi tüketim için hazır hale getiriyor. Kan yapıcı özelliğe sahip şifa kaynağı üzüm şırası, kendine özgü kıvamını ise saklandığı çömlek küplerden alıyor. Çiftçiler, yetiştirdiği üzümleri şıra yaparak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yöreye has üzüm şırasının litre fiyatı, 70 ile 100 TL arasında değişiyor.

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Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.

'ŞORA, AYRI TAT VERİYOR'

Üzüm şırası yapan Dursun Gülmez, "Üzümü ezdikten sonra suyunu süzüyoruz. Daha sonra bakır testilerin içine alıp kaynatıyoruz. Sonra çömlek küplerde soğumaya bırakıp, üzüm şıramızı hazırlıyoruz. Süzülmüş üzümün içine 'şora' dediğimiz kimyasal bir taş da var, onun tozunu da belirli oranda şıranın içine katıyoruz. O da ayrı bir tat veriyor" diye konuştu.

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Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.

'İLAÇ GİBİ İÇECEK'

7 çeşit üzümden şıra yaptıklarını anlatan Ahmet Gülmez, "Üzüm şırası, 40 derde dermandır. Mutlu bir yaşam için ben de her gün bir bardak üzüm şırası içiyorum. Özellikle yemekten sonra mideyi rahatlatıyor" derken, Hatice Polat da "Üzüm şırasından almak için buraya geliyorum. İlaç gibi bir içecek" dedi.

Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.

'BURSA’DAN ALMAYA GELİYORUM'

8 yıl önce Bursa’ya taşındığını ancak üzüm şırası almak için her sene Artvin’e geldiğini belirten Gülsüm Suluçay ise "Üzüm şırasının 40 derde ilaç olduğunu duydum" diye konuştu.

Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.
Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor.
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