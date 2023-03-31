Yüz yüze eğitim başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar basın toplantısı düzenledi. YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Özvar, “3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla bahar dönemine mahsus olmak üzere halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak” ifadelerini kullandı.

BİN 589 ÖĞRENCİ VEFAT ETTİ

Depremden zarar gören 18 üniversitede görevli yaklaşık 17 bin akademisyenin yaşanan felaketten doğrudan etkilendiğini belirten Özvar, deprem bölgesinde bulunan üniversitelerde görev yapan idari personel sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarının güncel durumları hakkında bilgi veren Özvar, “Türkiye’deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 676 bini deprem illerinde ikamet etmekte veya o illerde kayıtlı durumdadır. Dolayısıyla yükseköğretim sistemindeki her 6 öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

Özvar, “Toplam 1589 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir.” dedi.







