Yüzde 73’ü tamam

15 Temmuz sonrası KHK'lar ile 125 bin 678'i (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu'na 126 bin 200 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017'den itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, söz konusu başvuruların 92 binini karara bağladı. 34 bin 200 başvurunun incelemesi ise devam ediyor. Komisyon, 22 aylık süre içerisinde başvuruların yüzde 73'ünü sonuçlandırmış oldu.

8 BİN 100 KABUL

Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulardan 83 bin 900'ünü reddetti. Komisyon tarafından verilen kabul sayısında son iki ayda bin 400 artış yaşanarak toplamda 8 bin 100 başvurucunun kamu görevine iadesi sağlandı. Komisyon, yirmiden fazla değerlendirme kriteri çerçevesinde başvuruları sonuçlandırıyor. Buna göre, başvurusu reddedilenlerin yüzde 92'si hakkında soruşturma/kovuşturma bulunduğu, yüzde 50'si hakkında hapis cezası verildiği belirtildi. .

YÜZDE 42’Sİ BYLOCK’ÇU

83 bin 900 ret kararındaki başlıca kriterlerden olan ByLock kullanıcısı olanların oranının yüzde 42, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya para yatıranların oranının ise yüzde 47 olduğu kaydedildi. Öte yandan, Komisyonun verdiği kararlarda, "dernek üyeliği, sms veya okul" gerekçeleri tek başına ret sebebi olarak görülmedi.

EN ÇOK KARAR VERİLEN 3 BAKANLIK

Komisyona en çok başvuruyu, İçişleri Bakanlığı (41 bin), Milli Eğitim Bakanlığı (33 bin) ve Milli Savunma Bakanlığından (13 bin) ihraç edilenler gerçekleştirdi. Buna göre de Komisyonun sonuçlandırdığı 92 bin başvurudan en çok söz konusu bu üç bakanlık personeli olan kişilerin dosyası hakkında karar verildiği bildirildi.