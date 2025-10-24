Yüzyılın konut projesi başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuşuyor. Erdoğan "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Diyarbakır'a ise 12 bin konut yapacağız. 3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-20 yaşındaki gençlerimize de yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz. Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Satış bedeli ise 1 milyon 800 binden başlayacak. Ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek." dedi.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi için bekleyiş sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ aracılığıyla dar gelirli aileler için hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaşıyor.
Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in emaneti İstanbullumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.
Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.
Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız.
İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Konut projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. İvme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.
Her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.
Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Buralar çamur çukur çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece farklı mıydı? Hepsini dönüştürdük.
"Dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler"
TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı yanı neydi: Çöp çamur, çukur! Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.
Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk.
Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yıl başına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz sıkıntısız teslime edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
81 ile 500 bin konut
Aziz kardeşlerim projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız.
Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık.
- İstanbullumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.
3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-20 yaşındaki gençlerimize de yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz.
Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak.
Şehitlerimizin kıymetli ailelerine kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.
Ayrıntılar geliyor...
