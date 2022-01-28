Zabıtaya kızarak kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda 63 yaşındaki seyyar mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici, zabıtalara kızarak üzerine benzin döküp yakmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Babalarının asla kendi canına kıyacak bir insan olmadığını belirten kömürcünün çocukları" sorumlusu kim ise hesap verecek’’ diyerek suç duyurusunda bulundu.

"Hiç bir ceza babamı geri getirmeyecek"

Merhumun oğlu Nuri Ekici "Babamın ölümünden kimler sorumlusu ise hepsinden şikayetçi olduk, tabi hiç bir ceza babamı geri getirmeyecek, başka canlar yanmasın. Avukatımız Eren Bey yasal işlemleri başlattı. Bundan sonrasını o çözecek" dedi.

Ailenin Avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuşarak iddialarını destekleyen delillerinin her gün ortaya çıktığını bunları ilerleyen süreçte paylaşacaklarını belirtti.

Avukat Eren Mert ayrıca arsa sahibi Osman Tuğcu hakkında da suç duyurusunda bulunduklarının da bilgisini verdi.

FOTOĞRAF 5 Olay, Beldibi Mahallesi, Emekcikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici'nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. KURTARILAMADI <br><br>Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Bu arada olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine \"Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz\" dediği duyuldu. Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendisini ateşe verdi: Seyyar kömürcü hayatını kaybetti Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan Süleyman Ekici (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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