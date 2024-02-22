Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz partisinden istifa etti

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan hakkında, "Onu tanıdığımda sosyalistti" iddiasına bulundu. Kendisi hakkındaki iddialara X hesabından yanıt veren Oğan, Karamahmutoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. "Utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun." diyen Oğan, "En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi’ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP’ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!" ifadelerini kullandı.