Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs’ta seçimlerden galibiyetle çıkacağını belirterek zaferin ayak seslerinin şimdiden duyulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen iftar programında Türkiye’de görev yapan büyükelçi ve misyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Burada davetlilere seslenen Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatarak, Türkiye’ye destek veren ülkelere teşekkür etti. Türkiye’nin nerede mazlum varsa kimliğine bakmadan yardımına koşan bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, ““ Bir dönem elinden tuttuğumuz, yaralarını sarmasına destek verdiğimiz hiçbir dostumuz bizi yalnız bırakmadı. Rabbim herkesten, tüm kara gün dostlarımızdan razı olsun diyorum. Milletçe bize uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Tarih boyunca sayısız imtihandan geçmiş milletiz. Nice saldırıyı, işgal girişimini, badireyi alnımızın akıyla atlattık. Tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık. Asrın felaketi ile mücadelemizde de aynı sarsılmaz azmi gösteriyoruz. Seçim sürecinin bu çalışmalarımı” dedi.

SANDIĞA CEMRE ŞİMDİDEN DÜŞTÜ

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Seçimlerde insanımızın sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın cemresi sandığa şimdiden düşmüştür.

TERÖRE DESTEK VERMEYİN

Konuşmasında terörle mücadele konusunda da kararlılık mesajı veren Erdoğan, teröre destek veren ülkelere mesaj gönderdi. Erdoğan, “Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak temel vazifelerimiz arasındadır. Bu şiarla PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla terör örgütlerini palazlandırma girişimlerini biliyor tek tek takip ediyoruz. Vakti saati gelince elbette muhataplarımızın önüne bunu koyacağız” İfadelerini kullandı.

BU ALÇAKLIĞA SON VERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Avrupa’da yayılan Kuran’ı Kerim yakma olayları da vardı. Bu saldırıların düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: Mushaf yakma eylemlerine ifade hürriyeti kisvesi altında izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp, öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara son verilmesinin altını özellikle çizmek istiyorum.

119 elçi katıldı

14. Geleneksel Büyükelçiler iftarına 119 büyükelçinin yanı sıra farklı dinlerden 13 dini lider katıldı. Ayrıca Arap Devletler Ligi, D8 Sekreteryası, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türk Devletleri Teşkilatı, AB delegasyonu temsilcileri de iftar da hazır bulundu. İftar organizasyonunda Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, ve ABD Siyasi Müsteşarı Scott M. Oudkirk, Mısır’ın Ankara Maslahatgüzarı hazır bulundu. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oturduğu masada, Bahreyn, Cibuti, Filistin, Güney Sudan, İrlanda, Nijer, Özbekistan, Rusya, Somali ve Venezuela büyükelçileri yer aldı.



















