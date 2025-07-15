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Zaman aşımına kasten göz yumdular

Zaman aşımına kasten göz yumdular

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu

Yazıcıoğlu ailesinden, eski Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı hakkında suç duyurusu. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin 9 kamu görevlisinin yargılandığı dava zaman aşımı gerekçesiyle düşmüştü.

Yazıcıoğlu’nun ailesi, dönemin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı E.Y. ve diğer yetkililerin dosyayı zamanında incelemeye almadıkları için düşme kararı verildiğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Zaman aşımı yaklaşan dosyalar sistem üzerinden sürekli uyarı vermektedir. Burada oluşan suç, görevi ihmal değil, bilerek ve isteyerek zaman aşımı nedeniyle düşmeye sebebiyet vermek, görevini bilinçli şekilde sonucunu bilerek açıkça kötüye kullanmaktır” ifadelerine yer verildi.



#Muhsin Yazıcıoğlu
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