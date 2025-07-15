Zaman aşımına kasten göz yumdular

Yazıcıoğlu’nun ailesi, dönemin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı E.Y. ve diğer yetkililerin dosyayı zamanında incelemeye almadıkları için düşme kararı verildiğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma” suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Zaman aşımı yaklaşan dosyalar sistem üzerinden sürekli uyarı vermektedir. Burada oluşan suç, görevi ihmal değil, bilerek ve isteyerek zaman aşımı nedeniyle düşmeye sebebiyet vermek, görevini bilinçli şekilde sonucunu bilerek açıkça kötüye kullanmaktır” ifadelerine yer verildi.