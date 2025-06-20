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HSK'nın dört eski üyesi Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi

HSK'nın dört eski üyesi Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi

00:2520/06/2025, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hâkimler ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım'ın, Yargıtay üyeliğine Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmelerine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.

Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.


#Hakimler ve Savcılar Kurulu
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