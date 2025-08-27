Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zehir tacirlerine ağır darbe: 3 operasyonda yüzbinlerce hap kilolarca bonzai ele geçirildi

Zehir tacirlerine ağır darbe: 3 operasyonda yüzbinlerce hap kilolarca bonzai ele geçirildi

08:2527/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Konya'da dev operasyon
Konya'da dev operasyon

Konya’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap 141 kilo Bonzai 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık" diyerek operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."


#Konya
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#operasyon
#Uyuşturucu Madde Ticareti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ düşük oranlı konut kampanyası 2025 başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak son durum nedir, şartlar neler, belli oldu mu?