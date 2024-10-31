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Zehir tacirlerine geçit yok: Tam 3,5 ton ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit yok: Tam 3,5 ton ele geçirildi

16:5631/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
IHA
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3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi.
3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen ‘NARKOÇELİK-44' operasyonunda 3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen ‘NARKOÇELİK-44' operasyonunda 3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi.


Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda; 2 ton 203 kilogram talk pudrasına yedirilmiş metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin 233 buçuk kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu, 188 kilogram kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi.




#İçişleri Bakanlığı
#narkotik
#emniyet

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