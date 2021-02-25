Gündem Zimmetine 5 milyon TL geçiren icra müdür yardımcısı teslim oldu
3. SAYFA ESKİŞEHİR

Zimmetine 5 milyon TL geçiren icra müdür yardımcısı teslim oldu

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K’nın yanı sıra paraları hesaplarına yatırdığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K.
7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K.

Eskişehir’de İcra Müdürlüğü’nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K, dün gece polis merkezine giderek teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.K. ifadesi alınmak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında E.K’nın emanet kasalardan zimmetine geçirdiği tespit edilen yaklaşık 5 milyon lirayı 4 arkadaşının hesaplarına aktardığı anlaşıldı.

Savcılık talimatıyla 4 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Zimmet soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 5’e yükselirken, 7’nci İcra Müdürlüğü emanet kasa ve banka hesaplarındaki bilirkişi incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEDEN KAÇMIŞTI

Eskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., geçen pazartesi günü hakkında başlatılan soruşturma sırasında ‘sigara içme bahanesiyle’ adliyeden çıkıp kaçmıştı.

İş vaadederek vatandaşları dolandırdılar: Altı şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
İş vaadederek vatandaşları dolandırdılar: Altı şüpheli tutuklandı

4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı
GÜNDEM
4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı

CHP’li belediyede aile boyu zimmet
GÜNDEM
CHP’li belediyede aile boyu zimmet
Abone Ol Google News
Koronavirüs bereketi

Koronavirüs bereketi

Mahalle imalathanesinden dünyaya açıldı, talep yağıyor.
İsottan 50 kat daha acı

İsottan 50 kat daha acı

​Tadına bakmaya cesaret edemiyorlar.
Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor

Türkiye'ye örnek belediye oldu

Türkiye'ye örnek belediye oldu

​Erzurum BB'nin karla mücadelesi örnek oldu.

​Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi.
Seri katil davasında karar

Seri katil davasında karar

​12 kişiyi öldürmekle suçlanan zanlının cezası belli oldu.

'Yöreye özgü hareketlilik'

'Yöreye özgü hareketlilik'

Karadeniz'de koronavirüsün yayılma nedeni ortaya çıktı.

​50 bilim insanı Türkiye'ye dönüş yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.