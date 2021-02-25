Zimmetine 5 milyon TL geçiren icra müdür yardımcısı teslim oldu Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K’nın yanı sıra paraları hesaplarına yatırdığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 14:21 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 14:26 DHA