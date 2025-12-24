Yeni Şafak
Zıpkınla balık avlamak isteyen vatandaş hayatını kaybetti

Zıpkınla balık avlamak isteyen vatandaş hayatını kaybetti

20:4224/12/2025, Çarşamba
DHA
Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Balıkesir'de zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Yalçın Karakaya’dan bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Karakaya’nın cansız bedeni Doğanlar Mahallesi açıklarında bulundu.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Yalçın Karakaya’dan bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, Karakaya’yı bulmak için çalışma başlattı. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedeni Doğanlar Mahallesi açıklarında bulundu. Denizden çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu ve emekli askeri savcı olduğu öğrenilen Yalçın Karakaya’nın, bir süredir Erdek’e bağlı Doğanlar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



